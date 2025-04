EK-organisator na volksloopfeest in Leuven: "Een succes, de sfeer was gigantisch"

Iedereen is het erover eens. In de eerste plaats de deelnemers, maar ook de toeschouwers en de neutrale sportliefhebbers: de eerste editie van de European Running Championships in Leuven en Brussel was een succes, een heus volksfeest. "De Leuvenaar en de Brusselaar is buitengekomen, de sfeer was gigantisch."

Gisteren was de zon volop van de partij voor de halve marathon, na wat regen vannacht waren de zachtere temperaturen welkom voor de 10 km en de marathon vandaag. Twee dagen stond er massaal veel volk langs het parcours. Niet alleen aan de finish aan de Parkpoort in Leuven, maar ook onderweg was er veel volk om de deelnemers - profs én recreanten - aan te moedigen. De 10.000 lopers van de halve marathon, de 5.500 van de 10 km en de 12.500 van de marathon genoten volop en spraken achteraf niets dan lof over de sfeer en ambiance. En ook sportief kregen we spannende en spectaculaire wedstrijden en winnaars.

Zo kan ook organisator Thomas Huyberechts tevreden terugblikken. "Dat de Belgische vrouwen (Chloé Herbiet en Juliette Thomas, red) gisteren goud en zilver pakten, meer kon je niet vragen. Daar droom je als organisator van." "Het was ook weer een heel mooie tweede dag. De prestatie van Jana Van Lent op de 10 km, vijfde, is niet te onderschatten. En Isaac Kimeli pakt brons voor eigen publiek." "Ook de twee top 10-plaatsen van Boulvin en De Bock in de marathon zijn niet te onderschatten. Dat zijn twee zeer sterke prestaties." Bij de marathon van de vrouwen was er een incident met Hanne Verbruggen, die vooraan wegviel en sprak van intimidatie door 2 metgezellen. "Wedstrijdtechnisch zijn ze aan het bekijken of er iets aan de hand is en wat eventueel een gevolg kan zijn." Gisteren werd de wedstrijd opgeschrikt door 2 reanimaties. "Vandaag hebben we natuurlijk andere klimatologische omstandigheden. Op dat vlak is het vandaag bijna een perfecte dag om een marathon te organiseren." "Zachte temperaturen, wolken, het heeft wat geregend. Voorlopig valt het dan ook heel goed mee op dit moment."

Het was opvallend hoeveel mensen op de been waren mét en zonder loopschoenen, ook op de treinen richting Leuven en Brussel.



"Als organisator doet dat enorm veel deugd. Daarvoor doe je het. Wij organiseren sportevenementen om mensen te verbinden, mensen naar buiten te brengen, sport te laten beleven, als deelnemer, als supporter."



"Ik denk dat dat de voorbije 2 dagen in Leuven enorm goed gelukt is."



Huyberechts wil nog niet zeggen dat hij 100 procent tevreden is: "Daar wacht ik nog even mee tot alle 12.000 marathonlopers veilig gefinisht zijn vanavond."



"Dat is voor mij als organisator uiteraard het belangrijkste. Dat iedereen een fijne dag heeft gehad en gezond is thuisgekomen. Maar voorlopig kijk ik al heel tevreden terug op de voorbije 2 dagen."





"Ons team heeft hier een paar jaar heel hard aan gewerkt. Als ik zie hoe de loper vandaag een topdag heeft tussen Brussel en Leuven, hoe de Leuvenaar, de Brusselaar en de Tervurenaar naar buiten is gekomen om te supporteren voor de lopers, dat de sfeer gigantisch plezant is, denk ik wel dat we voorlopig van een succes kunnen spreken."