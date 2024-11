Topsportcoördinator na "positieve" meeting met atleten: "We gaan niemand verplichten om naar Gent te komen"

za 9 november 2024 09:30

Topsportcoördinator Rutger Smith gaf gisteravond in Gent meer uitleg bij de centralisatiepolitiek die hij bij Atletiek Vlaanderen wil instellen, nadat hij eerst samengezeten had met verontruste atleten. "Ik wil duidelijk zijn: we gaan niemand verplichten om naar Gent te komen", benadrukte hij. "Ik denk dat de vergadering positief verlopen is."

De voorbije weken was er veel commotie binnen de Vlaamse atletiekwereld met een open brief van misnoegde persoonlijke coaches en heel wat vrees en onrust bij atleten. Het beleid van Atletiek Vlaanderen werd gehekeld: men had het over "een sfeer van angst en onderdrukking".



Gisteravond maakte Atletiek Vlaanderen ruimte voor dialoog met de betrokken atleten en enkele federatiecoaches. Uit de hoek van de atleten klonken nadien positieve geluiden. En ook Smith was tevreden. "Ik denk dat de vergadering positief verlopen is, ik denk dat we alle vragen en onduidelijkheden hebben kunnen uiteenzetten."



"Uiteindelijk zijn er individuele vragen die overblijven, wat logisch is, maar globaal hebben we het goed kunnen uiteenzetten en was het een duidelijk verhaal."

De voorbije weken kreeg Smith heel wat kritiek te slikken, zijn antwoord daarop was kort. "Uiteraard vind ik het spijtig als het op de persoon gespeeld wordt, op mezelf dus. Dat is niet leuk en volledig onterecht."



"Ik heb niet gedacht aan opstappen. Enerzijds omdat ik wist dat wat verteld werd, niet waar was en anderzijds omdat ik ook steun kreeg vanuit de federatie en van de coaches van olympische medaillewinnaars die de brief niet ondertekend hebben."



"Zij hebben mij verteld dat zij er anders instaan."



"Alles is groter gemaakt door de persoonlijke aanval van de coaches. Ik vind het spijtig dat zoiets gebeurt. Dat is niet leuk en onterecht."

Er ontstond vooral een storm omdat atleten naar Gent zouden moeten komen om te trainen en ze anders financiële ondersteuning zouden verliezen. Dat weerlegt Smith.



"Ik wil duidelijk zijn en heb dat ook tegen de atleten gezegd: we gaan niemand verplichten om naar Gent te komen. We moeten efficiënter met het geld omgaan en we zetten hier een sterke omkadering neer op trainingstechnisch gebied, maar ook op medisch en sportwetenschappelijk gebied."



"We gaan ook een samenwerking opzetten met een gerespecteerde en gerenommeerde biomechanicus uit het buitenland die hier 20 dagen per jaar gaat komen."



"Dat is allemaal in dienst om atleten beter te maken. Dat is wat we willen en daar kan iedereen gebruik van maken. Er zijn hier en daar wat regeltjes, maar de toppers kunnen daar gebruik van maken. Het is allemaal jammer dat er onwaarheden zijn verteld in de pers en ik hoop dat de atleten nu duidelijkheid hebben gekregen."



"Het klopt niet dat ze hun financiële ondersteuning verliezen als ze niet naar Gent komen. Er gaan wel een aantal zaken veranderen. Ze kregen veelal persoonlijke budgetten en dat komt er nog steeds."

"Maar de grootste kostenpost, de stages, gaan wij plannen omdat wij daarin - ook met betrekking tot kosten - meer controle willen hebben en dat voor iedereen willen gelijk trekken. Op sportief vlak is dat ook een meerwaarde omdat we alle atleten op 1 plek samen willlen hebben. Iedereen met een statuut is daar welkom."

Op de vraag of de persoonlijke budgetten kleiner zullen worden, kon Smith niet antwoorden, "omdat we dat simpelweg nog niet weten".



"Wij maken ons boekjaar van januari tot december", duidt Smith de financiële realiteit. "We kennen de subsidie van Sport Vlaanderen elk jaar pas in december, daarna pas kunnen we intern echt een budget opmaken."



"Zoals nu gepland is er net zoveel beschikbaar als voorheen en misschien zelfs meer, alleen gaan we stages zelf plannen. Dat is een kost die eraf gaat. Als je een stage plant voor meerdere atleten, is dat gewoon goedkoper."



"De persoonlijke coaches mogen daar in heel veel gevallen aanwezig zijn als ondersteuning. Maar we hebben het gelaagd, we zitten met steeds grotere selecties en kunnen die kost niet meer dragen. Voor de toppers gaan we er zeker in tussenkomen, maar aan wie lager op de piramide staat, vragen we wel een tussenkomst."

