UAE-koppel Wellens en Vermeersch voorspelt vuurwerk: "Dit weekend zal veel duidelijk maken"

Ze waren vorig jaar al de sterkste ploeg en de voorjaarskern heeft ook nog een duidelijke kwaliteitsinjectie gekregen. UAE wil ook in het Vlaamse openingsweekend gensters slaan en rekent naast trouwe gezant Tim Wellens op nieuwkomer Florian Vermeersch. "Maar niemand weet al wie er echt top is", zegt die laatste over de waardeverhoudingen.

Tim Wellens is gepokt en gemazeld in het voorjaarswerk. "De verkenning gaf weinig verrassingen", vertelt hij. "Voor mij was het niet nodig, maar de ploeg wilde het absoluut samen doen."

Zo passeerde Wellens vandaag nog eens over de Muur van Geraardsbergen, zaterdag scherprechter in de finale.

"Ik heb er de KOM op Strava, al is die nog niet officieel. Ik moet die nog online plaatsen. Of ik nog sneller kan? Dat kan altijd, maar wellicht is het niet voor zaterdag."

Wellens viel er de voorbije edities aan. "Misschien doe ik dat weer, maar we zijn hier met een hele sterke ploeg en dat proberen we uit te spelen. Iedereen is zeer gemotiveerd. 2 jaar geleden was dat bijvoorbeeld anders."

De kopman van UAE Team Emirates weet dat Wout van Aert in orde is en wijst binnen zijn ploeg ook op Jhonatan Narvaez.

"Mezelf als favoriet noemen is not done, maar mijn vorm is goed. Al was dat ook de afgelopen jaren zo en toch is het moeilijk om deze koers te winnen."