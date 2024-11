Voormalig grandslamwinnaar Del Potro deelt "vreselijke" verhaal van tennispensioen: "Moet 7 pillen per dag slikken"

di 26 november 2024 09:24

Ken jij Juan Martin Del Potro nog? De Argentijnse tennisreus ging twee jaar geleden met pensioen na een carrière die geteisterd werd door knieblessures. Maar de voormalige US Open-winnaar is nog niet bevrijd van zijn leed. "Mijn dagelijkse leven is vreselijk, ik kan niet eens op een bal trappen", deelt Del Potro in een video.

"Ik ga een paar dingen vertellen die nog niet veel mensen weten." Zo opent Juan Martín Del Potro zijn Instagramvideo. De Argentijn wil twee jaar na zijn tennispensioen zijn verhaal doen over zijn beslissing en de blijvende gevolgen. "Toen ik mijn laatste match speelde in Buenos Aires anno 2022, nam ik meteen erna een vlucht naar Zwitserland voor mijn 5e knieoperatie. Ik gaf toen aan dat ik zou stoppen, om in alle stilte stiekem te blijven dromen van een terugkeer." Maar die kwam er niet. De schade aan de Argentijnse reus van 1,98 meter zijn knieën was te groot om nog op profniveau te kunnen spelen. "Na twee maanden in Zwitserland te herstellen, moest ik opnieuw onder het mes. Honderden injecties en heel wat afzien later wist ik dat een comeback onmogelijk was."

Hoe is het nu, twee jaar later, gesteld met de fysieke conditie van de voormalige US Open-winnaar? "Ik zoek elke dag nog naar oplossingen", schudt Del Potro zijn hoofd. "Het begon allemaal met die eerste operatie in 2018. Daar denk ik nog vaak aan terug. Mijn leven voelt vreselijk." "Mijn dagelijkse leven is helemaal niet wat ik ervan had verwacht. Ik kan niet eens op een bal trappen, kan geen potje padel spelen, laat staan lopen. Het is erg zwaar, er zijn momenten dat ik het er moeilijk mee heb." Op zijn 36e voert de ex-toptennisser zo een strijd tegen zijn lichaam: "Elke dag sta ik op en moet ik 6 à 7 pillen slikken. De ene voor de pijn, de andere als maagbeschermer tot zelfs pillen tegen angstaanvallen." "Sommige dokters zeggen dat ze me kunnen redden met een prothese, andere oordelen dan weer dat ik minstens 50 moet zijn om die te krijgen. Maar zo kan ik toch niet nog 15 jaar rondlopen?", besluit Del Potro. Volgende week neemt de Argentijn het in Buenos Aires een gepast afscheid van het tennis in een exhibitiematch tegen Novak Djokovic.