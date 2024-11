Bart Aernouts wint Ironman Cozumel, drama voor debutant Marten Van Riel na botsing met jonge supporter

De Ironman van Cozumel, in Mexico, is een Belgische prooi geworden, zij het niet door de verwachte jager Marten Van Riel. Bart Aernouts kroonde zich tot winnaar, terwijl Van Riel in zijn eerste triatlon over de lange afstand zwaar ten val kwam. Desondanks werd hij nog 7e.

Vorige week had Marten Van Riel zich nog op indrukwekkende wijze tot wereldkampioen in de T100 Series gekroond. Blijkbaar zat er nog genoeg in de tank om in Cozumel een eerste volledige Ironman aan te pakken.



Van Riel leek zijn favorietenrol meteen waar te maken. Na de 3,8 kilometer zwemmen (39'48") had hij al de leiding genomen. Landgenoot Pamphiel Pareyn was de eerste achtervolger.

Ook tijdens het fietsen vreesde Van Riel het solowerk niet, ook al was zijn voorsprong op een groepje met onder meer Bart Aernouts nooit groot.



Die achtervolgers konden Van Riel uiteindelijk toch bijbenen. Tot na 165 van de 180 kilometer het noodlot voor de Belgische debutant toesloeg.



Van Riel kwam ten val door iets op de weg en verloor de controle over zijn triatlonfiets. Hij knalde op een supporterend meisje aan de kant van de weg. Zij kwam er als bij wonder zonder veel kleerscheuren vanaf, Van Riel zelf was zwaarder gehavend.

Hij moest niet alleen even op adem komen, maar ook lang wachten tot de politie en de ambulance arriveerden om de situatie uit te klaren. Na 20 minuten vertrok hij weer, maar de zege was natuurlijk al gaan vliegen.



Die vloog zo in de schoot van Aernouts, die autoritair de leiding nam in de afsluitende marathon. Die legde hij af in 2'43"03, om uiteindelijk te finishen in 7u39'24". Een knappe zege voor de Antwerpenaar, die bewijst op zijn 40e nog altijd mee te kunnen met de wereldtop. De geblutste Van Riel kwam alsnog als 7e over de finish.