Elise Mertens zwoegt zich voorbij Colombiaanse op Roland Garros: "Belgische fans gaven me energie"

In de tiebreak toonde Mertens zich het sterkst en brak Osorio: 7/3. Na twee uur en vijf minuten klonk het: "Jeu, set & match, Mertens."

Na succesvolle opslaggames van Osorio en Mertens, moest het verdict van set 2 vallen in een tiebreak.

Maar Mertens toonde wilskracht, ging beter serveren en verdedigde heel sterk vanaf de baseline. Fel gesteund door het publiek vocht Mertens zich terug in de set: 5-4.

In de tweede set bleef de opslag van Mertens sputteren. Osorio pakte wel één opslagspel en kwam 3-4 voor te staan.

Mertens wist uiteindelijk 2 opslagspelletjes te winnen en haar tegenstander maar één: 6-3 in set 1.

In de eerste set gaven beide speelsters niet thuis in hun opslaggames. Servicebreak na servicebreak tot gevolg.

Na tegenvallende resultaten van de Belgen, is het aan Elise Mertens om als enige overgebleven Belgische in het enkelspel de eer hoog te houden op Roland Garros.

Elise Mertens heeft zich in het zweet moeten werken en schreeuwt het uit.

Volgende opdracht: de Amerikaanse topspeelster Pegula

Donderdag speelt Mertens, met Storm Hunter, de eerste ronde in het dubbelspel. De Belgisch-Australische tandem, samen het derde reekshoofd, ontmoet het Amerikaanse duo Danielle Collins/Emma Navarro.

Elise Mertens verloor uiteindelijk vijf opslagspelletjes. In de derde ronde zal ze beter moeten serveren. De Belgische nummer 1 treft dan het Amerikaanse derde reekshoofd Jessica Pegula (WTA-3).

"Ik maak me geen zorgen over mijn schouder"

"Mijn ervaring leert me om energie te sparen en niet onnodig gefrustreerd te raken. De talrijke Belgische fans gaven me de energie om te blijven knokken."

"Deze match was een goede les voor mij in agressief spelen. Dat heb ik op de belangrijke momenten dan ook gedaan door naar het net te komen. Soms won ze het punt dan nog wel, maar de intentie was al goed. Dat was frustrerend, maar ik ben goed bij de les gebleven", vertelt de Belgische nummer 1.

"Osorio is een zeer taaie speelster. Je moet het punt soms 3 keer maken, voor je het daadwerkelijk hebt gewonnen."

"Ik ben blij dat ik het in twee sets heb kunnen afmaken", reageert Elise Mertens na haar zege in de tweede ronde.

Er liggen vrijdag tegen Pegula zeker kansen. Ik heb er vertrouwen in.

Mertens is nog steeds op zoek naar het goeie ritme, maar ziet toch een stijgende lijn: "Mijn niveau was beter dan in de vorige match. Ik ben nog niet helemaal tevreden, maar ook niet teleurgesteld."

"Ik ben een paar keer diep moeten gaan bij lange rally's, maar die mooie punten geven me dan wel vertrouwen. Ik ga me er aan optrekken. Op de belangrijke momenten kon ik toch het verschil maken."

Ze kampt met kwaaltjes aan haar schouder, maar dat speelt haar momenteel geen parten: "Het gaat goed met mijn schouder. Vandaag zat hij een beetje vast, maar dat is op zich niets om me zorgen over te maken. De kine komt straks en voor de dubbel nog langs."



In de derde ronde speelt ze tegen Jessica Pegula. Zij kende in 2022 een topseizoen. Toch gelooft Mertens in haar kansen:

"Vrijdag gaat het een totaal andere wedstrijd worden. Ook op een groter terrein. Daar kijk ik wel naar uit, daar doe je het voor."

"Ze is een speelster die van nature beter op hardcourt speelt. Er liggen zeker kansen. Ik heb in het verleden de wedstrijden tegen haar al naar mij toe kunnen trekken. Ik heb er vertrouwen in en hopelijk gaat het beter en beter met het niveau."