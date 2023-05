Jimmy Butler ontbindt zijn duivels in slot en stuwt Miami naar 2e zege in Boston

De Celtics leken met 12 punten voorsprong in het begin van het 4e quarter de boel onder controle te hebben, maar dat was zonder het opstootje hierboven gerekend: Wiliams had net met een driepunter de kloof weer op 9 punten gebracht (96-87), toen hij verbaal in de clinch ging met Butler. Jimmy Butler veranderde plots in "Jimmy Buckets" (zijn bijnaam om zijn kwaliteit om met opeenvolgende punten de tegenstander pijn te doen, red): Butler reageerde meteen met 5 punten op een rij en nam zijn ploegmaats mee in een collectieve comeback. Butler deed er nog eens 4 punten bij, voor een totaal van 27, naast zijn 8 rebounds, 6 assists en 3 steals. Iedereen bij Miami droeg zijn steentje bij, maar in die slotminuten in het bijzonder Bam Adebayo, die net een triple double miste met 22 punten, 17 rebounds en 9 assists.

Butler triomfeerde: "Dit is de competitie waar ik van houd. Hij begon tegen mij te praten, dat vind ik geweldig. Dat pusht me om nog meer te willen winnen. Ik weet niet of ik de beste persoon ben om tegen te praten."



Hij zorgde voor de ommekeer. "Maar ik houd ook van mijn teammaats. We geven elkaar vertrouwen."



De Celtics, vorig jaar verliezend NBA-finalist tegen Golden State, werden in het 3e quarter op weg gezet door Jayson Tatum, die toen 15 van zijn 34 punten maakte. Maar hij kon ook de crash niet vermijden. De Heat sloten af met een 9-24-eindspurt.



Zo leidt Miami, de 8e van het Oosten, verrassend tegen nummer 2 Boston. Miami mag nu 2 keer thuis spelen, wie 4 keer wint, stoot door naar de grote NBA-finale.



In de finale in het westen neemt Denver het op tegen de Los Angeles Lakers. De tussenstand is 2-0 in het voordeel van de Nuggets.