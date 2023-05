Jayson Tatum leidt met recordscore Boston voorbij Philadelphia naar conferencefinale

De 25-jarige Tatum, MVP van het All-Star Game in februari, scoorde liefst 51 punten, een persoonlijk record in de play-offs. Nooit eerder maakte een speler zoveel punten in de 7e wedstrijd van een play-offduel.



Tatum pakte ook 13 rebounds en deelde 5 assists uit. In zijn schaduw tekende Jaylen Brown voor 25 punten.



Joel Embiid, de kersverse MVP, moest bij de Sixers tevreden zijn met 15 punten en 8 rebounds.



Net als vorig seizoen staat Boston in de finale van de Eastern Conference tegenover Miami. De Heat schakelde de New York Knicks uit. De Celtics wonnen de confrontatie in 2022 met 4-3, maar gingen daarna in de grote finale onderuit tegen Golden State.



De Warriors zullen hun NBA-titel dit seizoen niet verlengen. Stephen Curry en co. verloren vrijdag in de halve finales van de Western Conference van de Los Angeles Lakers. Het team rond superster LeBron James strijdt om een finaleticket tegen de Denver Nuggets.



Boston-Miami en Denver-LA Lakers, een maand geleden waren dit zeker niet de verwachte conferencefinales. Want de Lakers en de Heat kenden een lastig regulier seizoen en hadden barrages nodig om zich voor de play-offs te plaatsen.