Wanneer koerst De Lie weer? "Minstens 6 weken out, we nemen geen risico's"

"Laat ons hopen dat hij tegen juli … of misschien het BK al terug is." Dat zei ploegleider Kurt Van de Wouwer gisteren nog over Arnaud De Lie. Nu is er een medische update van het team die zijn hoop, toch wat het BK op 25 juni betreft, de kop indrukt.

De Lie werd vandaag in Herentals geopereerd aan zijn linkersleutelbeen. Die operatie was een succes en morgen mag de jonge sprinter naar huis. Maar ook daar zal hij niet meteen weer de fiets op springen.

"Dat zal nog even duren", klinkt het bij teamdokter Ronald Sneijers. "Volgende week volgt er nog een check-up van zijn long in het ziekenhuis. Want zeker met die klaplong willen we geen risico's nemen. En ook daarnaast heeft hij meerdere breuken. Ook dat borstbeen heeft tijd nodig om te herstellen. We denken dus dat hij nog zes weken out is, minstens."

"We volgen hem van dichtbij op. Onze prioriteit is dat hij volledig kan herstellen. Pas daarna denken we weer aan koersen."