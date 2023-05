Dit zijn de lonen van Dante Vanzeir en Christian Benteke in de MLS

Benteke in top 10 van grootverdieners

Elk jaar na de eerste transferperiode publiceert de Major League Soccer Players Association (MLSPA), de spelersvakbond van de Amerikaanse voetbalcompetitie, lonen van de spelers.

7.524.077 euro per jaar, basissalaris en bonussen inbegrepen, zoveel verdient Xherdan Shaqiri. De Zwitserse international van Chicago Fire is de best betaalde voetballer in de MLS.

Shaqiri wordt in de top tien gevolgd door een rist spelers uit Europa op retour. Eén daarvan is een Belg. Christian Benteke, speled bij DC United, prijkt op de negende plaats met zo'n slordige 4.1 miljoen euro.

Iets verder op de ranking vinden we nog twee, ja twee, Belgen terug. Dante Vanzeir, nog steeds onder vuur in de States door racistische uitlatingen, is de best betaalde speler van de New York Red Bulls met 1.3 miljoen euro.

De laatse Belg is Logan Ndenbe van Kansas City. Met 365.000 euro behoort hij niet tot de grootverdieners, maar dat is toch niet slecht voor onbekende, 23-jarige speler, die tussen 2018 en 2020 dertien wedstrijden voor Oostende speelde.