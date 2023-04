Uitblinker Ruud Vormer: "Mijn vriendjes van Club Brugge zullen het wel doen tegen Eupen"

Het boek van Zulte Waregem leek al dichtgeklapt, maar de nummer 16 heeft bij Eupen de pen gegrepen die hen volgende week nog een laatste hoofdstuk laat schrijven in het degradatieverhaal. De mannen met een sleutelrol vertellen hoe Essevee er nu voor staat. Volgend weekend is er Zulte Waregem-Cercle Brugge en Club Brugge-Eupen.

Ruud Vormer: "Zou een grote domper zijn als we het niet halen"

Het zwalpende Zulte Waregem leek de jongste weken een vogel voor de kat, maar in Eupen was het plots springlevend. Met dank aan dirigent Ruud Vormer, goed voor 3 assists en 1 goal Am Kehrweg. "Ik ben heel blij, ook voor mezelf. Ik had nog wat last van mijn schouder na die sleutelbeenbreuk, maar nu kan ik weer vrij spelen." "Of Essevee zonder mijn blessure hoger had gestaan? Dat weet je niet. Maar ik denk het wel, al is het moeilijk om dat over jezelf te zeggen." Volgende week speelt Zulte Waregem alles of niets thuis tegen Cercle Brugge. "Een taaie tegenstander, maar als wij ons ding proberen te doen, kunnen we van veel ploegen winnen. Het zou een grote domper zijn als we het niet halen." Zijn ex-club Club Brugge kan hen ook een handje helpen op Jan Breydel tegen Eupen. "Mijn vriendjes zullen het wel doen, daar ga ik vanuit. Misschien zal ik deze week even naar Club gaan en dan zal ik hen pushen."

Zinho Gano: "Mentale sterkte nog één keer laten zien"

Met 3 goals deed ook Zinho Gano meer dan zijn duit in het zakje. "Het is nog niet gedaan. We hadden 2 finales voor deze match, nu blijft er nog eentje over." "We moeten ons nu voorbereiden zoals we deze week gedaan hebben. Dan geloof ik erin dat we hetzelfde zullen doen." "We zitten al een heel seizoen met deze stress, maar als je deze groep zo ziet spelen, dan is dat een teken dat we mentaal heel sterk zijn. Dat moeten we nog één keer laten zien."

Jelle Vossen: "Hopelijk maken de fans er een gekkenhuis van"