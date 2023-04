De doodsteek? Zulte Waregem krijgt zware opdoffer in slotminuut tegen Charleroi

Charleroi - Zulte Waregem in een notendop

Ndour beloont moedig Zulte Waregem

Ook met een herschikt middenveld hield Zulte Waregem vast aan een recept dat nog niet vaak succesvol was gebleken. Gesterkt door het puntenverlies van Eupen koos het op Mambourg vol voor de aanval. Na een vroege kopkans van Bayo voor Charleroi namen de bezoekers zo het voortouw.

Gano was het beoogde eindpunt van de combinaties bij Essevee. Fadera kon zijn spits na balverlies van Andreou niet bereiken. Toen de bal wat later toch in Gano's voeten rolde, werd zijn schot afgeblokt. Op het kwartier schudde Koffi een machtige save uit zijn handschoen, al had Gano altijd beter moeten doen. Eerder was een goal van de rijzige aanvaller al afgekeurd wegens handspel.

Voor Gano wilde het niet lukken, maar voor Ndour wel. De flankspeler ontfutselde Knezevic de bal, rende zonder omwegen naar doel en stak zijn schot naast Koffi in doel. Na die 0-1 moest Zulte Waregem achteruit, al hield de wankele verdediging van de West-Vlamingen stand. Bostyn moest één keer geweldig ingrijpen op een kopbal van Badji.