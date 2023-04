Zulte Waregem verrijst en grijpt zijn levenslijn na doelpuntenkermis in Eupen

Eupen - Zulte Waregem in een notendop:

Zulte Waregem klaart de klus in eerste helft

Op het halfuur zwierde de Nederlander het leer voor doel. Ndour was nu de man van de assist voor Gano. Die zag zijn eerste treffer nog afgekeurd worden, maar de VAR stelde orde op zaken: 0-2.

De stilstaande fases zouden een rode lijn vormen doorheen deze wedstrijd. Elke keer dat Vormer zich mocht opmaken voor een vrije trap of hoekschop gingen de knieën bij de Panda's aan het knikken.

En ook vandaag begon de partij spectaculair. Na nog geen vijf minuten liet Ruud Vormer via een vrije trap zijn puntgave traptechniek bewonderen. Omdat Eupen bijzonder hoog stond te verdedigen, kon Fila het leer tegen de touwen prikken. 0-1: een droomstart voor Essevee.

Vormer zet de kroon op het werk

De 0-3 was haast een blauwdruk van de vorige treffer. Vormer nu met de assist, het doelpunt voor Gano en de lijnrechter die de vlag in de lucht stak. Ook nu weer moest de VAR tussenbeide komen. De beelden maakten het duidelijk: de 0-3 was terecht. Net voor de rust legde Vormer het leer nog panklaar voor Gano. Een hattrick voor de rijzige spits, drie assists voor de middenvelder.



Match beslist. Al wilde Prevljak daar niet meteen van weten. In de eerste minuut van de tweede helft wist die nog te scoren. Het bleek niet meer dan een eerredder voor de Panda's.



En Zulte Waregem, dat ging nog op zoek naar een vijfde treffer van de namiddag. Jelle Vossen had zijn doelpuntje beet, maar omdat het leer in een voorgaande fase over de zijlijn ging, vergalde de VAR het feestje voor de kapitein.

Maar de 1-5 kwam er toch nog. Niemand minder dan Ruud Vormer zette zelf de kroon op het werk door nu in de huid van doelpuntenmaker te kruipen.



Zulte Waregem leeft zo nog en kan volgende week als alles mee zit zeker zijn van het behoud. Dan moet het zelf wel winnen en hopen dat Eupen dat niet doet.