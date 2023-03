"Goalgetter" Alderweireld bevrijdt Antwerp pas in slot, Zulte Waregem weer wat dichter bij degradatie

clock 22:39

einde, 22 uur 39. EINDE: Antwerp pakt in het slot alsnog de 3 punten. Al bij al is het een logische zege voor Antwerp. Het was in de tweede helft een pak minder gevaarlijk en Zulte Waregem wist met momenten zelfs haar voet naast die van Antwerp te plaatsen. Maar 2 stilstaande fases besliste alsnog de wedstrijd in het voordeel van de uitploeg. Alderweireld kopte in de 85e minuut een vrije trap binnen, enkele minuten later verdubbelde hij de voorsprong vanop de stip. .