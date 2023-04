G-sport zit in de lift: "12% groei is mooi, maar we zijn er nog niet"

G-sport is de verzamelnaam voor elke vorm van sportbeoefening of aangepaste beweegvorm van personen met een beperking, psychische kwetsbaarheid of chronische aandoening.



G-sport Vlaanderen is de Vlaamse unisportfederatie voor G-sport en voert sinds 1999 een integratie- en inclusiebeleid met de steun van de Vlaamse overheid.

"Tennis Vlaanderen was in 1999 onze eerste partnerfederatie", zegt Elien Moerman. "Vandaag werken we samen met 33 reguliere sportfederaties, telkens op maat en tempo van elke organisatie."

"Samen creëren we meer kansen voor G-sporters in Vlaanderen. Ze moeten zelf kunnen kiezen waar en hoe ze sporten."