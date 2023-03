EF-EasyPost regelt het verkeer weer met z'n tweetjes, oudje Domenico Pozzovivo in de tang

Voor de tweede dag op een rij mag EF-EasyPost de spumante ontkurken in de wielerweek Coppi e Bartali. Na Sean Quinn gisteren was vandaag ploegmakker Ben Healy de sterkste. In een etappe over grindwegen klopte hij zijn medevluchters Domenico Pozzovivo (Israel-Premier Tech) en ploegmaat Mark Padoen.