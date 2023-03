Sean Quinn houdt Soudal-Quick Step van een 2 op 2 in de Coppi e Bartali

Sean Quinn had in zijn jonge profcarrière al enkele mooie dingen laten zien, onder meer in de openingsrit van de Dauphiné die Wout van Aert wist te winnen. Toch bleef die eerste profzege voor de Amerikaan uit.



In de Coppi en Bartali kon Quinn zijn kwaliteiten ten volle aanspreken: overleven op de klimmetjes en ten slotte in de sprint in Longiano zijn concurrenten de baard afdoen.



Mauro Schmid eindigde net als gisteren tweede - toen wel na zijn ploegmaat Rémi Cavagna - maar hij krijgt de leiderstrui als troostprijs.