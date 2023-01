Prijs in Mallorca: Kobe Goossens rondt lange vlucht af in uitgeregende Trofeo Andratx

Vroeg op het seizoen, maar de Belgen zijn op de afspraak. In Mallorca kleurden Kobe Goossens en Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe) de koers.



In een uitgeregende editie van de Trofeo Adratx voelde Goossens zich als een vis in het water. Uijtdebroeks leek te verkleumen en moest passen wanneer Goossens zich smeet in de afdaling.

Een groepje met Belgen Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder (Soudal-Quick Step) scheurde zich af in de achtervolging. Ze kregen het gezelschap van Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe),

In het peloton zette UAE de achtervolging in, maar Goossens kon met een voorsprong van anderhalve minuut beginnen aan de oplopende slotkilometers. Hij hield stand en mocht zegevieren.

Cian Uijtdebroeks kon geen podiumplek meer bemachtigen, die gingen naar de Spanjaard Pelayo Sanchez en landgenoot Lennert Van Eetvelt. Zijn leiderspositie in het puntenklassement behoudt Uijtdebroeks wel, voor dagwinnaar Goossens.