Rui Costa klopt Vervaeke in prangende sprint op Mallorca: "Ik was niet de beste kaart"

Maar Healy kon niet meer en Costa (36) is na al die jaren niet meer nerveus te krijgen. Hij wachtte exact lang genoeg. Vervaeke waagde toch maar als eerste de sprong in de sprint, maar Costa ging er in de laatste 50 meter op en over. Meteen raak voor de Portugees in dienst van zijn nieuwe werkgever. Met Kobe Goossens had Intermarché - Circus - Wanty twee renners in de top tien.

Vervaecke: "Ik was misschien niet de beste kaart"

Net geen eerste profzege dus voor de 29-jarige Vervaeke. Soudal - Quick-Step, de Belgische ploeg van Vervaeke, leek de eerste wedstrijd op het Spaanse fietseiland helemaal onder controle te hebben.



In de finale hadden ze met Vervaeke, tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe, Andrea Bagioli en de Deense aanwinst Casper Pedersen 4 kaarten om mee te spelen. Uiteindelijk ging het toch mis.



"We wisten dat de afdaling van de Coll de Soller echt technisch en hectisch zou zijn. Dus probeerden we als ploeg op de top zo goed mogelijk vooraan te zitten, en gingen we dan gewoon vol gas naar beneden. En plots waren we met 12 weg, onder wie 5 van onze ploeg", vertelt Vervaeke.



"Helaas verloren we nadien wel Ilan (Van Wilder), die viel (zonder ernstige blessures). Maar we bleven geloven in onze kansen. En ik voelde me goed."



In de finale van de koers schoof Vervaeke samen met Rui Costa naar 2 vroege vluchters. "We probeerden met de ploeg onze goede kaarten uit te spelen. Maar misschien was ik niet de beste kaart. Ik ben niet de snelste."



"Ik speelde alles of niets op de laatste klim, maar helaas kwam de rest in de afdaling terug. Ik wist daarna dat het in de sprint heel moeilijk zou worden tegen Rui Costa. Ik probeerde het zo cool als mogelijk te spelen, maar hij is oud-wereldkampioen, en je kon zien waarom: hij weet hoe hij een koers moet afmaken. Mijn tweede plaats is een logisch resultaat."