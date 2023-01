Patrick Lefevere laat zijn oog vallen op Arnaud De Lie: "2 jaar is rap om"

Arnaud De Lie hield afgelopen seizoen als neoprof Lotto bijna in zijn eentje in de WorldTour, wat uiteindelijk net niet lukte. De 20-jarige De Lie wist daarmee niet alleen Tom Boonen te charmeren. Ook Patrick Lefevere, manager bij Soudal-Quick Step, is een fan, zelfs al een paar jaar.

"Ik volg die jongen al sinds zijn 16e. We hebben nog berichtjes uitgewisseld via Instagram. Ik had meteen door over wat voor motor hij beschikt."

"Maar soms win je eens en soms verlies je. Deze keer zaten wij in het verliezende kamp", zegt Lefevere over de concurrentiestrijd met Lotto. "Maar wat niet is kan nog komen. Twee jaar (de duur van zijn contract) is rap om!"