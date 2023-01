Ex-tenniskampioene Ashleigh Barty is in verwachting van eerste kindje

Barty maakte het nieuws op Instagram bekend met een foto van babyschoentjes en haar hond Origi. "2023 wordt het beste jaar tot nu toe. We zijn zo opgewonden voor ons nieuwe avontuur. Origi is nu al de beschermende zus", luidde het bijschrift.



Nadat ze haar land in januari voor het eerst in ruim 40 jaar de Australian Open had bezorgd, kondigde ze verrassend haar tennispensioen aan. De honger en drive voor het tennis was weg.



Barty won in totaal 3 grandslamtitels met ook nog Roland Garros 2019 en Wimbledon 2021. Ze stond 121 weken op de nummer 1-plaats.



In juli stapte ze in het huwelijksbootje met haar partner Gary Kissick.