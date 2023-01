Opnieuw kanker vastgesteld bij tenniskampioene Martina Navratilova (66)

Martina Navratilova kreeg de diagnose nadat ze in november een gezwel in haar nek had opgemerkt. Na uitgebreid onderzoek stelden de dokters keel- én borstkanker bij haar vast. Gelukkig voor Navratilova in een eerste fase.



"Een dubbele en serieuze klap, maar wel een die op te lossen valt", reageert de voormalige tennisster.

Volgende week begint ze met de behandeling. "Ik hoop op een gunstig resultaat. Het zal zwaar worden, maar ik vecht met alles wat ik in me heb."

Navratilova kleurde het tennis in de jaren 70 en 80. In totaal heeft de Tsjechisch-Amerikaanse 59 grandslamtitels op haar naam staan, in het enkel- en dubbelspel.

In 2010 kreeg Navratilova al eens te maken met borstkanker. Normaal gezien had ze deze maand de Australian Open bijgewoond als analiste.