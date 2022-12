Veldrittoppers verkiezen Dublin boven Essen: "Maar toch stijging qua publieke belangstelling"

Dat de WB-veldrit dit weekend plaatsvindt in de Ierse hoofdstad Dublin, maakt een combinatie met de Exact Cross in Essen zo goed als onmogelijk. "De renners verplaatsen is niet het grote probleem, wel al het materiaal. Dat begrijpen we heel goed", zegt Ron van Nijnatten.

Vorig jaar had Essen ook al last van Val di Sole, een dag later in Italië. "De combinatie met een internationale wedstrijd is lastig. Nu hebben we wel nog geprobeerd om met startgelden enkele toppers binnen te halen, maar dat is helaas niet gelukt. Het is jammer. We hadden het ook liever anders gezien."

"De kalender is heel lastig en wij bepalen die datums niet. De grote twee klassementen komen eerst, wij zijn een stukje afhankelijk. Zelf vind ik dit de mooiste periode van het jaar om te crossen. We streven naar een ideale datum, daar doen Golazo en Exact Cross alles aan."