Hopman Cup keert in 2023 terug in de zomer én verhuist van Perth naar Nice

De Hopman Cup keert na 3 jaar onderbreking in 2023 terug op de tenniskalender. Het officieuze WK voor gemengde landenteams ging van 1989 tot 2019 in Perth, in Australië, door. De Internationale Tennisfederatie (ITF) meldde vandaag dat de Hopman Cup tot en met 2027 in Nice, in Frankrijk, zal plaatsvinden. De eerste keer is dat van 19 tot en met 23 juli.

De Hopman Cup - genoemd naar Harry Hopman, een Australische tennisser die in de periode 1938–1969 Australië naar 15 Daviscups wist te leiden als speler en coach - gold jarenlang als opener van het tennisseizoen en het opwarmertje voor de Australian Open. De laatste 2 edities werden gewonnen door Roger Federer en Belinda Bencic voor Zwitserland.



België was eenmaal verliezend finalist: in 2011 verloren Justine Henin en Ruben Bemelmans van het Amerikaanse duo Bethanie Mattek-Sands en John Isner.



Het contract tussen de ITF en de Australische tennisbond werd vroegtijdig beëindigd, nu sloot de ITF een nieuwe overeenkomt met het Spaanse bedrijf Tennium, waarbij de Hopman Cup tot en met 2027 in Nice wordt afgewerkt.



Het format blijft hetzelfde: een enkelspel bij de mannen, een enkelspel bij de vrouwen en een gemengd dubbelspel. In 2023 en 2024 doen er koppels uit 6 landen mee, vanaf 2025 wordt het toernooi uitgebreid tot 8 teams.



België in januari in United Cup in Perth