Australië prijkt na 19 jaar weer in finale van Daviscup na thriller tegen Kroatië

De halve finale was nochtans uitstekend begonnen voor de Kroaten. Borna Coric (ATP 26) was duidelijk te sterk voor Thanassis Kokkinakis. De Australiër sloeg wel 9 aces, maar die werden met 19 winners van de Kroaat snel uitgewist: 6-4, 6-3.



De druk op de schouders van Alex de Minaur (ATP 24) was meteen torenhoog. De Australiër had in zijn carrière nog maar één keer kunnen winnen van Marin Cilic (ATP 17) en moest dat kunstje nog eens herhalen om de Australische kansen gaaf te houden.

Gelukkig voor de Australiërs had De Minaur net deze wedstrijd uitgekozen om zijn beste prestatie neer te zetten. Cilic, de Kroatische nummer 1, wist niet van welk hout pijlen maken en sloeg maar liefst 10 dubbele fouten. Met twee keer 6-2 voor De Minaur moest het dubbelspel de beslissing brengen.

Daarin leek Kroatië in het voordeel: Nikola Mektic en Mate Pavic waren de voorbije twee jaar een van de sterkste duo's, goed voor 14 titels, waaronder Wimbledon in 2021, en olympisch goud in Tokio.

Tot overmaat van ramp kon Australië niet rekenen op zijn vaste duo. Jordan Thompson moest op de valreep de plek innemen van Matt Ebden, de vaste partner van Max Purcell. Maar het deerde de Australiërs niet. Onder hoge druk haalden ze het in 3 sets: 6-7 (3-7), 7-5 en 6-4.

Voor het eerst sinds 2003, het jaar waarin Australië de Daviscup won, staan ze opnieuw in de finale. Daarin nemen ze het zondag op tegen Italië of Canada, die morgen voor het laatste ticket strijden.