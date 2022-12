"IJzeren discipline, veel charisma en geloof": een schets van tennispionier Nick Bollettieri

De man die ijzeren discipline vereiste

"Alle grote namen - grandslamtoernooiwinnaars en nummers 1 - zijn bij hem gepasseerd. Niet omdat hij de grootste technische of tactische bagage had, maar omdat hij enorm veel charisma had en spelers kon laten geloven in hun eigen kwaliteiten."

"Bollettieri is de man die de tenniscoaching geprofessionaliseerd heeft", opent tenniscommentator Dirk Gerlo zijn verhaal over de succestrainer.

"Voor hij in Florida met zijn academie begon, was hij al 20 jaar actief in het tennis. Hij gaf bijvoorbeeld tennisles aan de familie Rockefeller in Puerto Rico, waar hij veel van opstak en de nodige contacten legde."

"Toen hij zich aan de grote stap waagde, had hij het geluk dat heel wat Amerikaans talent naar hem kwam. Daar heeft hij zijn reputatie op kunnen bouwen."

"Vooral door zijn sterke discipline - hij sprak zelf over zijn academie als een veredelde gevangenis - en zijn spelers uit te spelen op basis van hun sterkste kwaliteiten, boekte hij successen. Hij ontwikkelde de sterke punten tot het uiterste en vereiste een ijzeren discipline bij staf en spelers."





"Ook zijn PR zat goed in elkaar: hij was heel aanspreekbaar en maakte voor iedereen tijd. Zijn zwakte was misschien wel dat hij niet de grootste tenniskenner was. De meest fijnbesnaarde backhand kon je van hem niet leren, maar hij daarvoor stelde hij de nodige coaches aan."