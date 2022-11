"Rafael Nadal had onwaarschijnlijk 2022, maar is groot vraagteken voor 2023"

Wat Rafael Nadal dit jaar gedaan heeft, is onwaarschijnlijk. Je zou kunnen zeggen dat Nadal echt wel de man van het voorjaar was.



Hij is met een heel beperkte voorbereiding naar Australië gegaan en heeft daar erg knap gepresteerd. Dat heeft hij weten door te trekken tot deze zomer. Je mag niet vergeten dat hij op Roland Garros zijn grote belager - Novak Djokovic - heeft verslagen in de kwartfinale.



In de halve finale in Parijs kwam hij met de schrik vrij tegen Alexander Zverev, die moest opgeven met een enkelblessure. De finale won hij makkelijk tegen Casper Ruud.



Ik vraag me af: "Wat als Nadal die buikspierblessure niet had gehad op Wimbledon? Wat was er dan nog mogelijk geweest?"



Je ziet evenwel dat de leeftijd en het lichaam een belangrijke rol beginnen te spelen. Hij zegt wel dat hij zijn hoofd ervoor willen leggen ("I wanna die") om volgend jaar weer op het hoogste niveau mee te spelen. Ik vraag mij dat ten zeerste af.



De uitdaging voor hem tegen de jonge gasten is enorm. Ik vind wel dat de US Open en zijn hele najaar niet de maatstaf is om hem te beoordelen.

"Hoelang gaat hij het nog uitzingen zonder Federer?"

Zijn privéprobleem met de geboorte van zijn kindje, zijn fysieke tekortkomingen, het lichaam dat tegenpruttelt... Daarom is het heel moeilijk om hem te beoordelen op zijn najaar.



Ik ben heel benieuwd - als hij deftig uit de paar weken voorbereiding komt - wat het begin van volgend jaar zal zijn. Een 15e Roland Garros is een groot vraagteken.



Hoelang gaat hij het nog uitzingen zonder de concurrentie van zijn boezemvriend op het circuit/grootste tegenstander/grootste uitdager, Roger Federer? Ik vraag het me af.



Nadal is een van de grote vraagtekens voor 2023. Zijn fitheid wordt dé grootste uitdaging, want het is het een na het ander.



Op Roland Garros speelde hij met infiltraties in zijn voet. We kennen zijn knieproblemen, die er altijd al zijn geweest. Nu spelen de buikspieren continu op. Op Indian Wells waren het zijn ribben.



Het is elke keer opnieuw iets anders. Zijn stijl van spelen vergt onwaarschijnlijk veel van het lichaam. De vraag is: hoe zit het met dat lichaam nog?



Dat is het grootste obstakel voor Nadal en blijkbaar toch minder voor een Novak Djokovic.

