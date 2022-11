Rafael Nadal legt 2022 neer: "Weet niet of ik het niveau van Melbourne en Parijs nog bereik"

"Ik weet niet of ik dat niveau nog zal halen", vertelt hij over de hausse in Melbourne en Parijs. "Maar ik ben bereid om er alles aan te doen."

2022 was een jaar met twee gezichten voor Nadal. Hij won de Australian Open en Roland Garros, in Wimbledon moest hij de halve finales laten schieten door blessureleed. Sindsdien kabbelt hij naar het einde van dit seizoen.

"Nummer 1 is geen doel meer"

Met winst in Turijn had Nadal op zijn 36e weer nummer 1 van de wereld kunnen worden, maar dat is nu uitgesloten, ook al is er nog een piepkleine waterkans om alsnog door te stoten naar de halve finales.

"Het zou een stunt geweest zijn in deze fase van mijn carrière, maar ik ben al nummer 1 geweest en het is geen doel meer. Dat laten mijn lichaam, leven en persoonlijke situatie niet meer toe."

Nadal moet ook opboksen tegen de jeugd zoals landgenoot Carlos Alcaraz, 19 en huidig aanvoerder van de ATP-ranking.

"Het is moeilijk om het op te nemen tegen zulke jongeren die zo sterk zijn en zoveel toernooien kunnen spelen. Die positie ligt al 15 jaar achter mij."