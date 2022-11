Nummer 1 van de wereld Carlos Alcaraz vindt vergelijking met Nadal "zinloos"

Carlos Alcaraz is de jongste tennisser in de geschiedenis die het jaar afsluit als nummer 1 op de ATP-ranking. Hij heeft dan ook een schitterend seizoen achter de rug met winst in twee Masters-toernooien en zijn eerste grandslamtitel op de US Open.

Sommigen vergelijk Alcaraz dan ook al snel met Rafael Nadal, die op zijn 19 jaar Roland Garros won. Ondertussen staan er 22 grandslamtitels op het palmares van de gravelkoning.

Alcaraz wordt evenwel niet graag vergeleken met Nadal, ook al heeft hij enorm veel bewondering voor zijn 36-jarige landgenoot. "Maar vergelijken heeft geen zin", zei hij. "Het doet er niet toe dat ik nu nummer 1 van de wereld ben. De hele carrière van Nadal telt voor heel wat."

Hij voegde er aan toe dat hij hoopt "minstens de helft" te bereiken van wat Nadal heeft gedaan.