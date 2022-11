17-jarige Bailly heeft nummer 1-plek niet gevierd: "Moet studeren voor mijn examens"

"Of ik een trofee gekregen heb? Neen, zo werkt het niet. Ook geen geldbonus. Het is meer voor de eer. En je krijgt ook wel meer aandacht van media en sponsors."

Bailly kon dit jaar al bijna stunten tegen David Goffin op de European Open en haalde op Roland Garros en de US Open telkens de finale in zijn categorie. "Op de grandslams pak je veel punten en zo stijg je snel."

"Ik hoopte er wel op, maar het is een lange weg geweest. Ik speel al vier of vijf jaar op het juniorencircuit. Dit is heel speciaal."

"Hij had ook nog wel wat punten te verdedigen van het vorige seizoen, dus ik denk dat ik sowieso wel nummer 1 geworden zou zijn", legt Bailly uit op MNM.

Gilles-Arnaud Bailly lost de Paraguayaan Daniel Vallejo af als nummer 1 op de juniorenranking. Vallejo wordt in 2023 19 en komt daardoor niet meer in aanmerking voor de juniorenranking.

Echt vieren heeft de 17-jarige wel niet gedaan. "Het is heel fijn nieuws, maar ik was er zelf niet echt mee bezig op dit moment. Ik heb volgende week nog examens dus ik focus me daar nu op."



"Het is niet makkelijk om het tennis te combineren met mijn school, maar ik houd vol. Het is mijn laatste jaar. Ik volg wel een zware richting, Latijn met 6 uur wiskunde. Dat is wel redelijk veel, de wiskunde stapelt op."



"Ik wil zo ver mogelijk raken in mijn tenniscarrière, liefst tot de échte nummer 1-plek, maar ik wil ook een plan B. Dokter? Neen, zo slim ben ik nu ook weer niet. Dat sluit ik al uit."