Goffin heeft meer dan 3 uur nodig om Belgisch toptalent Bailly te verslaan in Antwerpen: "Mooie toekomst"

Bailly had het voorbije jaar hoge ogen gegooid in het juniorencircuit en kreeg dan ook een wildcard. Dat hij die meer dan waard was, bewees hij al vanaf het begin. Zonder complexen ging hij meteen door de opslag van Goffin. Het bleef de hele match op en af gaan. Hoogtes en laagtes, een beetje zoals de carrière van Goffin de laatste jaren. Bailly moest op zijn eigen opslag heel wat breakpunten toestaan, maar zijn vechtlust hield hem keer op keer overeind. Het zorgde er ook voor dat hij een derde set kon binnenhalen. In die derde set bleef hij knokken tot op het einde, ook toen er al meer dan 3 uur speeltijd op de klok stond. Bij 3-3 verloor Bailly net de break te veel, maar toen had hij al lang zijn visitekaartje afgegeven. De toekomst van het Belgische mannentennis lijkt in veilige handen bij de 17-jarige Limburger.

Goffin: "Bailly gaat een mooie toekomst tegemoet"

David Goffin gooide na zijn match rijkelijk met bloemetjes naar zijn jonge landgenoot. "Ik ken hem een beetje en wist dat hij mij geen cadeautjes zou geven."

"Hij is heel solide, zowel met forehand als backhand. Hij beweegt ook heel goed op de baan. Bovendien is hij mentaal heel sterk. Hij bleef maar vechten, bleef maar terugkeren."





"Hij is nu al een goeie speler", concludeert Goffin. "Hij gaat een mooie toekomst tegemoet."



"Het was een moeilijke match, maar de overwinning telt", kwam Goffin ook nog even terug op zijn ziekte van vorige week: "Ik had een beetje overal pijn en moest vaak hoesten. Ik hoop dat het beetje bij beetje betert." In de 2e ronde wacht de Argentijn Diego Schwartzman (ATP-19).



Bailly slingerde tussen gevoelens van ontgoocheling en trots op de persconferentie achteraf: "Het was een ongelooflijke wedstrijd, misschien wel de beste van mijn carrière tot nu. Het was heel nipt, maar dat is tennis."



"Ik merk dat ik bijvoorbeeld bij mijn opslag nog tekortkom, maar in het spel deed ik goed mee."



Hij kon zich geen beter ATP-debuut wensen: "Ik stond meer dan 3 uur op de baan, maar heb van elke minuut genoten. Het was een zalige ervaring én eer om tegen David te spelen. Dit smaakt zeker naar meer. Deze wedstrijd geeft me vertrouwen voor de toekomst."