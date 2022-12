Tenniswereld rouwt om legendarische coach Nick Bollettieri

Nick Bollettieri werd geboren in 1931 in Pelham, New York. De Amerikaan met Italiaanse roots rolde na zijn legerdienst in de tenniswereld en richtte in 1978 de intussen wereldbefaamde Nick Bolletieri Tennis Academy op.

De tennisschool focust op intense fysieke training, totale onderdompeling en voortdurende competitie tussen de meest getalenteerde spelers ter wereld. De academie was de eerste in haar soort en veranderde de manier waarop tennis onderwezen werd op topniveau bij de jeugd.

Bollettieri vormde de carrières van wereldtoppers als Andre Agassi, Boris Becker, Jim Courier, Marcelo Rios, de Williams-zussen, Monica Seles, Maria Sjarapova, Anna Koernikova en Mary Pierce. Ook de Belg Xavier Malisse was in zijn beginjaren pupil van de Nick Bollettieri Tennis Academy.

Minder dan 10 jaar na de start werd de academie verkocht aan IMG. Niettemin bleef Bollettieri betrokken bij het trainen van spelers die de academie bezochten om hun spel te verbeteren.

In zijn laatste levensjaren was hij nog steeds bezig met het ontwikkelen van de volgende lichting jonge kampioenen en om stadskinderen warm te maken voor de tennissport.

Naast een illustere trainerscarrière schreef Bollettieri ook zijn autobiografie en een boek dat inging op verschillende technische aspecten van het spel. In 2014 werd hij opgenomen in de internationale Tennis Hall of Fame.