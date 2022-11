Emma Raducanu krijgt Britse onderscheiding van koning Charles: "Buitengewoon dankbaar"

Raducanu ontvangt de benoeming 14 maanden na haar sprookjesachtige overwinning op de US Open. Ze werd de eerste Britse vrouwelijke grandslamwinnares sinds de zege van Virginia Wade op Wimbledon in 1977.

De toen 18-jarige Raducanu klopte in de finale op Flushing Meadows Leylah Fernandez. De Britse had twee sets nodig om de Canadese te verslaan.

Via haar makelaar zegt Raducanu in een verklaring dat het "geweldig was om de benoeming te ontvangen van Zijne Majesteit de Koning. Ik voel me buitengewoon dankbaar."

In 2022 verging het Raducanu minder goed, want ze kon geen enkel toernooi winnen en kwam nooit verder dan de tweede ronde in een van de Grand Slams. In september bereikte ze de halve finales van de Korea Open, maar werd ze gedwarsboomd door een blessure.