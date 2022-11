"Mentaal, fysiek en tennistiek is Novak Djokovic nog altijd de nummer 1"

Novak Djokovic kende een dramatische start van 2022. Hij heeft dat natuurlijk over zichzelf afgeroepen door zich niet te laten vaccineren, waardoor hij Australië niet binnen mocht.



Ik vind het straf dat hij uiteindelijk die hele episode mentaal achter zich heeft weten te laten. Niet vergeten: hij mocht ook niet meedoen aan de US Open, hij mocht Amerika niet binnen, hij heeft een paar Masters 1000-toernooien niet mogen spelen.



Als je dan ziet, dat hij dit jaar op een onwaarschijnlijke manier de ATP Finals heeft gewonnen: hij klopt de nummers 3, 4, 7, 8 en 9 in de wereld. Dat is echt wel straf.

