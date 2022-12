Iga Swiatek, "the girl next door" op de tennistroon: "Zo straf als Serena 10 jaar geleden"

Na het afhaken van Ashleigh Barty is Iga Swiatek duidelijk de nieuwe ster in het vrouwentennis, al heeft ze wel de uitstraling nog niet. Het glamourgehalte dat Serena Williams en Maria Sjarapova hadden en ook Sabalenka en Muguruza nu hebben, heeft zij absoluut niet.

Swiatek is eerder "the girl next door". Als je haar bezig ziet op een toernooi, krijg je de indruk dat ze ook een kleuterjuf of een klant bij de bakker kan zijn. Ze geeft zelf toe dat ze nogal introvert is. Ze is dan ook blij dat ze op straat nog niet al te veel wordt herkend.

Maar wat ze heeft gepresteerd dit jaar, is fenomenaal. Ze heeft meer dan 11.000 punten gescoord op de WTA-ranking, het was al meer dan 10 jaar geleden dat Serena Williams dat ook eens klaarspeelde. Echt wel straf.

Swiatek heeft 8 titels veroverd, waaronder Roland Garros en de US Open, ze heeft 37 matchen op een rij gewonnen en ze is de eerste Poolse nummer 1 van de wereld. Een waanzinnig jaar.

Misschien was haar eindzege op de US Open nog het strafst. Tijdens de Amerikaanse toernooien was ze een aantal keer vrij snel uitgeschakeld, dus begon ze zonder verwachtingen aan het laatste grandslamtoernooi van het seizoen.