Julian Alvarez: "La Araña" die garen spint bij een onderpresterende Lautaro Martinez

Julian Alvarez heeft zijn weg naar de Argentijnse basiself gevonden. Op zijn 22e is de spits een van de "jonkies" in de selectie. Wat maakt hem zo speciaal? Een inspirerend verhaal over nederigheid, dankbaarheid en doorzettingsvermogen.

La Arañita: de kleine spin

Van jongs af aan was het al duidelijk dat Julian Alvarez voor het voetbal geboren was. Toen hij nog maar twee jaar oud was, ging hij al mee met zijn broers naar de voetbalschool in Calchin. Een van zijn broers gaf hem al snel de bijnaam 'la Arañita', wat 'de kleine spin' betekent. Hij kon namelijk zo goed overweg met een bal, dat het leek alsof hij meer dan twee benen had. Dat viel Rafael Varas, die trainer was bij Calchin, al heel snel op. De jeugdcoach nam de jonge knaap dan ook met plezier onder zijn vleugels. Alvarez is dat nooit vergeten en bedankte zijn levensgids later met een gesigneerd truitje én een nieuwe bus. Die daad staat symbool voor zijn persoonlijkheid op en naast het veld. "Ik had het niet verwacht, maar tegelijkertijd viel ik niet uit de lucht als je weet hoe hij is als persoon", getuigde een ontroerde Varas.

De Messi-fanboy die bijna voor Real Madrid speelde

Toen Alvarez nog maar 11 jaar oud was, werd hij op aanraden van de Argentijnse jeugdscout Piero Foglia naar Real Madrid gestuurd voor een maand. Opvallend, want Alvarez zelf is echt een Barcelona-fan en zijn grote idool is logischerwijs Lionel Messi. Toch ging hij in op het voorstel en speelde hij een toernooi mee met de jeugd van Los Blancos in Girona. De Spaanse grootmacht zag meteen het onmiskenbare talent van Alvarez en wou hem naar de hoofdstad halen. Maar nieuwe FIFA-regels staken daar een stokje voor, want onder de 15 jaar mocht je niet van club verhuizen zonder ouders.

Alvarez heeft een enorm loopvermogen en is altijd de eerste die druk zal zetten. Dat is belangrijk wanneer je met Messi samenspeelt. Hernan Losada

Dat was geen optie was voor de familie Alvarez en dus bleef Julian tot zijn vijftiende in het hardwerkende boerendorp Calchin. "Het beste aan Alvarez is zijn mentaliteit", zegt Foglia. Die heeft hij volgens velen te danken aan dat dorpje.

En het is net die nederige, hardwerkende houding die hij overal met zich mee draagt en waar hij voor geprezen wordt. Dat ziet ook Hernan Losada, de Argentijnse ex-coach van Beerschot.

"Alvarez is echt een allround-spits, hij loopt overal. Hij heeft een enorm loopvermogen en is altijd de eerste die druk zal zetten. Dat is belangrijk wanneer je met Messi samenspeelt, zeker in balverlies."

De 11-jarige Alvarez die aan het testen was voor Real Madrid.

Van de beste ploeg in Argentinië naar de beste ploeg in Engeland

Pas op 15-jarige leeftijd ging Alvarez naar River Plate, waar zijn trainer Marcelo Gallardo lyrisch was over het Argentijnse supertalent. "Alvarez is een speler die elke trainer graag zou coachen. Hij is een echte teamspeler die ook nog eens de juiste attitude heeft." Zo'n jongen kon Pep Guardiola van Manchester City wel gebruiken, dus legde hij Alvarez snel vast in de wintertransferperiode van 2022. River Plate ving 20 miljoen euro voor de polyvalente spits. "Zijn grootste troef is zijn afwerking", vindt Losada. "Hij kan zo makkelijk afwerken, zowel met links als met rechts." Het bewijs: een zesklapper - de eerste ooit in de 121-jarige geschiedenis van de club - in de Copa Libertadores tegen Allianz Lima. Alvarez scoorde met links, met rechts, van binnen én van buiten de zestien...

Je moet mentaal erg sterk zijn om als spits in dezelfde ploeg als Haaland te spelen. Hernan Losada

Aanvankelijk was het plan dat hij als huurspeler nog minstens een jaar zou rijpen bij River Plate, maar hij presteerde té goed en Pep haalde hem sneller naar Manchester. Daar viel zijn aanpassingsperiode mee. Alvarez mocht dus afgelopen zomer al opdraven bij de voorbereiding van City en nu terroriseert hij samen met Erling Haaland de defensies in de Premier League. "Iedereen zegt dat hij voor zijn leeftijd enorm volwassen is", zegt Losada. "En dat zal ook wel kloppen, hij moet mentaal erg sterk zijn om als spits in dezelfde ploeg als Haaland te spelen."

"Hij komt trouwens van River Plate rechtstreeks naar de Premier League, dat mag je echt niet onderschatten. Voor mij zegt dat genoeg over zijn mentaliteit en hoe volwassen hij is."

Lautaro Martinez uit de ploeg gespeeld bij Argentinië