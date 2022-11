Ongeluk speelt Tiger Woods nog altijd parten: "Meer dan Majors spelen, zit er niet meer in"

Tiger Woods kroop in februari 2021 door het oog van de naald nadat hij met zijn auto van de weg geraakte. De zware verwondingen die Woods daarbij opliep, spelen hem tot op de dag van vandaag parten.

"Met mijn linkerbeen kan ik niet veel meer. Ik hou van spelen, ik hou van competitie. Ik kan alle slagen slaan die ik wil, maar ik heb nog altijd veel last als ik wandel", vertelt de 46-jarige Amerikaan.

Toch heeft Woods in 2023 nog enkele belangrijke golfafspraken aangekruist in zijn agenda. "Mijn doel is deel te nemen aan de Majors en één of twee andere toernooien. Fysiek is dat alles waartoe ik in staat ben, meer zit er niet meer in. Daarom wil ik focus op de belangrijke momenten, in de hoop om daar te kunnen meestrijden voor de zege."

Met 15 Majors en 82 PGA-titels heeft Tiger Woods een palmares om u tegen te zeggen. De voormalige nummer 1 speelde dit jaar slechts 3 toernooien, 3 Majors: de Masters (47e), het PGA Championship (opgave) en de British Open (cut).