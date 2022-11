Mathematisch kan het nog: bij deze scenario's stoten de Rode Duivels door op het WK

Met de nederlaag tegen Marokko hebben de Rode Duivels een heel slechte zaak gedaan. Toch hebben de Belgen alles nog in eigen handen: met een zege tegen Kroatië op de slotspeeldag is België altijd zeker van de 1/8e finales. En ook bij een gelijkspel is er nog een waterkansje om de groepsfase te overleven.