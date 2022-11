"Supporter" Vincent Kompany: "Duivels zullen vonk vinden voor mooi toernooi"

Tussen de Belgische supporters die richting het stadion wandelden, spotte onze reporter in Qatar ook Vincent Kompany.

"Of het nog iets doet om hier te zijn? Zeker weten. Ik ben hier nog het meest als supporter en ik hoop gewoon dat België wint", vertelde de BBC-analist. "Ik denk dat de kans groot is dat we winnen. Hopelijk doen de sterspelers het vanavond."

Er wordt veel getwijfeld aan de defensie. "Verdedigen is altijd een soort van collectief gebeuren. Ervaring helpt voor een stuk. Hopelijk kunnen we vanavond en voor de rest van het toernooi rekenen op 11 spelers om te verdedigen."

Hoe kijken ze in Engeland eigenlijk naar de Belgen? "We zijn een underdog en dat is misschien nog het beste. De andere landen staan 4 jaar verder en hebben supersterren op hun best."

"Het is normaal dat zij favoriet zijn, maar het blijft een toernooi. Je hoeft niet altijd favoriet te zijn om dat te winnen."