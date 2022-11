Voormalig Anderlecht-spits Lukasz Teodorczyk (31) stopt met voetballen: "Lichaam is op"

"De afgelopen jaren brachten niet wat er ik ervan verwacht had", postte Lukasz Teodorczyk op Instagram.

"Ik bracht meer tijd binnen door dan op het trainingsveld. Ik heb geprobeerd en gevochten, maar mijn lichaam wil niet meer mee met mijn hoofd. Ik kan me niet voor de volle honderd procent geven. Daarom hou ik er mee op."

Teodorczyk toonde zich vooral bij Anderlecht een uiterst belangrijke pion voorin. Hij kwam bij de Brusselaars in twee seizoenen tot 45 goals en 9 assists in 93 wedstrijden. In 2017 pakte hij de titel met paars-wit.

In de zomer van 2018 volgde een transfer naar de Italiaanse eersteklasser Udinese. Daar kon hij zich nooit doorzetten. Hij maakte er slechts een doelpunt in 32 matchen.

De Serie A-club leende hem vervolgens in het seizoen 2020-2021 uit aan Sporting Charleroi, maar ook in Henegouwen kwam hij in zeventien duels maar een keer tot scoren.

Na een passage van een half jaar bij tweedeklasser Vicenza zat de Pool sinds deze zomer zonder club. Hij verzamelde ook 19 caps (4 goals) bij de Poolse nationale ploeg.