Eden Hazard: "Weg bij Real Madrid? Niet in januari, misschien in de zomer"

"Ik hou wel van interviews, maar dat ligt iets moeilijker als je niet speelt", opent Eden Hazard het gesprek met het Spaanse Marca.

Hij benadrukt nog eens hoe voetbal "zijn leven" is en hoe goed hij omringd is bij Real Madrid, ook al speelt hij er amper.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Hazard de jongste transferperiodes geregeld aan een vertrek werd gelinkt, maar zelf wimpelt hij dat kordaat af.

"Neen, neen", klinkt het over transferopties en transfergeruchten de voorbije jaren. "Chelsea? Neen, ik heb er geen weet van."

Misschien verandert dat wel in januari. "Neen, dat is onmogelijk. Ik heb familie en ik hou van deze stad."

"Maar het is niet uitgesloten dat ik deze zomer vertrek. Ik heb nog één jaar contract en Real beslist."

"Als ze me bedanken voor de voorbije 4 jaar en zeggen dat het beter is dat ik ga, dan moet ik dat aanvaarden. Dat is normaal. Maar ik wil bewijzen dat ik een goeie speler ben."