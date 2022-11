Geen Nainggolan? Dan maakt 17-jarige Vermeeren wel indruk: "Pitbull en kilometervreter"

In de voorrondes van de Conference League had hij al eens een kans gekregen als invaller, maar in de topper tegen Club Brugge mocht Arthur Vermeeren in de basis beginnen.

De jeugdinternational maakte indruk tegen de landskampioen. Gilles Mbiye-Beya, die Vermeeren nog goed kent van bij Antwerp, viel niet uit de lucht.

"Ik ken hem van bij de beloften. Hij is een hele goede voetballer, die verticaal durft te spelen", zei hij. "Er staat ook een goede kop op. Hij is heel volwassen en je hebt er nooit problemen mee."

"Het is misschien gek om te zeggen, maar ik ben niet verrast dat hij dat tegen Club Brugge heeft neergezet. Hij is verdedigend en offensief sterk. Hij is een kilometervreter en pitbull, maar kan ook technisch goed voetballen."