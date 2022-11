Gheysens heeft spijt van transfer Nainggolan: "Natuurlijk zou ik het niet opnieuw doen"

"Hij mag een firmaatje oprichten, maar zijn focus moet wel voetbal blijven (Nainggolan richtte RADLab op, een verhuurbedrijf voor privéjets, jachten en exclusieve villa's, red). Natuurlijk mag hij een glas drinken, dat is geen probleem als voetbal de focus is. Maar hij vindt geen balans."

"Er is zodanig veel onrust en er komt nog veel meer naar buiten", zucht voorzitter Paul Gheysens bij Sporza. "Hij heeft zoveel talent, maar hij leeft niet als een sportman. Dat is heel jammer."

Nainggolan stond dit seizoen 12 keer tussen de lijnen en was goed voor 1 goal. Dan liet hij naast het veld meer van zich spreken. In oktober werd hij door de politie betrapt op rijden zonder rijbewijs. Daarna bracht een e-sigaret op de bank hem in nauwe schoentjes.

Het ambitieuze Antwerp zag in Radja Nainggolan de geknipte man om de poort naar de Belgische top helemaal open te beuken, maar de afgelopen weken zit de 34-jarige middenvelder zelfs niet meer in de wedstrijdselectie.

We hopen al anderhalf jaar dat hij het verschil zou maken. Toby Alderweireld wil zijn investering terugbetalen op het veld. Bij Nainggolan is die "payback" er niet.

Antwerp had gehoopt dat een doorverwijzing naar de B-kern hem wakker zou schudden. "Hij zou er op een positieve manier kunnen tonen dat hij volledig gefocust is op voetbal, maar we zien het verschil niet", aldus Gheysens.

"Hij zou er kunnen tonen dat hij veel beter is, maar dat doet hij niet. We hadden hem ook op non-actief kunnen zetten. We hadden gewoon gedacht dat hij deze ultieme kans zou grijpen."



"Dat had niemand verwacht", geeft Gheysens toe. "Of ik de transfer opnieuw zou doen? Natuurlijk niet. Met deze vergoeding weet je toch dat je moet renderen."