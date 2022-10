Antwerp zet Nainggolan uit A-kern, middenvelder erkent fout maar vindt straf "zelf wat te zwaar"

Radja Nainggolan heeft het te bont gemaakt volgens zijn werkgever. Hij werd afgelopen week even opgepakt omdat hij zonder rijbewijs de baan op was en enkele dagen later liet hij zich ook langs het voetbalveld in negatieve zin opmerken.

Voor de match tegen Standard was hij aan het vapen en dat terwijl er in de stadions een rookverbod geldt.

Het was wachten op een sanctie van zijn club. Na een gesprek met Nainggolan op maandag grijpt Antwerp stevig in.

"Er was een gesprek over zijn algemeen functioneren en over hoe bepaalde gedragingen afstralen op de club en de spelersgroep", klinkt het op de website. "De club heeft beslist om Radja voor onbepaalde tijd uit de A-kern te zetten."

"Er zijn ook duidelijke afspraken gemaakt over wat onze club wel en niet van haar speler verwacht."