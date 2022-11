Nizzolo breekt sleutelbeen tijdens trainingsritje in Zwitserland

Giacomo Nizzolo, in 2020 Europees kampioen op de weg, kwam zaterdag in Zwitserland ten val tijdens een trainingsrit. De Italiaan was bezig aan zijn voorbereiding voor komend seizoen, maar ligt nu dus even in de lappenmand.



De 33-jarige Italiaan liep een breuk op in zijn rechtersleutelbeen, maar moet wel niet onder het mes. "Giacomo zal zoals voorgeschreven rust nemen waarna hij zo snel mogelijk de lichte training op de weg kan hervatten", klinkt het in een mededeling van zijn team.



"De verwachting is niet dat deze blessure invloed zal hebben op zijn voorbereiding voor het seizoen 2023."