Buitenbeentje Limburg United: "Met deze Belgische groep willen we in komende jaren kampioen worden"

Limburg United is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen in de BNXT League. De bekerhouder won zijn 1e vier wedstrijden en verloor pas afgelopen weekend voor het eerst. Het Limburgse project nadert mondjesmaat zijn 10e verjaardag en is ambitieuzer en Belgischer dan ooit. "We willen de komende jaren met deze groep kampioen spelen", klinkt het.

Vorig seizoen verraste Limburg United al door de beker te winnen en ook dit seizoen is gestart op een positief elan, met 4 zeges uit 5 wedstrijden. Opvallend: de club doet het dit jaar met slechts 2 buitenlanders en liefst 10 Belgen, een zeldzaamheid in het Belgische basketbal. "Het is altijd onze visie geweest om met zoveel mogelijk Belgen - en liefst nog zoveel mogelijk Limburgers - te spelen", vertelt voorzitter Maarten Bostyn. "Natuurlijk wil je ook je sportieve ambities waarmaken. Dan is buitenlandse inbreng ook belangrijk. Het is wat zoeken naar die balans en dit jaar komt alles goed samen." Met Maxime De Zeeuw en Quentin Serron trok Limburg United ook 2 ervaren Belgian Lions aan. "Dat was een opportuniteit, waarvoor we een financiële inspanning gedaan hebben. Zij hebben hier voor meer dan 1 jaar getekend. Die continuïteit vinden we heel belangrijk."

Bij Limburg United hopen ze dus nog enkele seizoenen voort te kunnen met deze spelersgroep. "Alle jongens liggen nog voor meerdere jaren vast. Dat toont aan dat we hier een project aan het realiseren zijn", vindt Maarten Bostyn. De voorzitter is dan ook ambitieus. "Misschien dat we dit jaar geen kampioen spelen, maar het is wel onze ambitie om dat de komende jaren met deze groep te doen." "We gaan ons 9e seizoen in, we zijn nog een jong project. We willen geen stappen overslaan of zotte investeringen doen. Alles begint met financiële stabiliteit. Ik denk dat we op dat vlak heel goed bezig zijn. Nu moeten we zorgen dat ook de Limburgse basketbalfan weer naar de zaal komt, maar dat zal ook komen met de sportieve resultaten", weet Bostyn.

Belgian Lions Maxime De Zeeuw is een van de nieuwe gezichten bij Limburg United.

Ex-Belgian Lion aan hoofd van academie: "Belgen een kans durven te geven"

Een overwegend Belgisch project, dan moet er ook doorstroming zijn vanuit de jeugd. Daarvoor rekent de club op voormalig Belgian Lion Thomas Dreesen, sinds dit seizoen aan het hoofd van de jeugdacademie van Limburg United. "Van de 10 Belgen die dit seizoen in onze A-kern spelen, komen er 5 jongens uit onze eigen academie", is Dreesen trots. "Het plan van de club is om die lijn de komende jaren door te trekken en een langetermijnvisie uit te stippelen." "We proberen zoveel mogelijk Belgisch te rekruteren, zeker op de leeftijd van U16 en U18. Het is ons doel om die jongens binnen 3 à 4 jaar profklaar te krijgen. Voor toptalenten zal dat misschien iets sneller gaan. Onze voorzitter wil op lange termijn investeren in de Belgische jeugd."

Om het Belgische project op lange termijn te laten slagen, is de jeugdacademie dan ook van vitaal belang voor de club. "Het is een heel bewuste keuze van de club om daarin te investeren", zegt Dreesen. "We moeten de Belgen een kans geven, zeker ook op jonge leeftijd. Ik denk dat we dat de voorbije jaren te weinig gezien heb in België. Wij willen de jeugd van jongs af heel goed begeleiden, zodat we ze ook wat vroeger kunnen brengen. Dat is ons plan voor de toekomst." "Ik denk dat je ook in de zaal meer begeestering krijgt wanneer er meer Belgen op het veld staan. Je moet ze minuten durven te geven. Onze coach Raymond Westphalen stond de voorbije jaren aan het hoofd van de academie. Hij is de perfecte man om de jongens die hij persoonlijk kent nu ook te brengen in de 1e ploeg."