BNXT League: Mechelen pakt scalp van Limburg United, ook Oostende en Aalst winnen

23 uur 55. Round-up BNXT-League op vrijdag. Filou Oostende heeft op de vijfde speeldag van de BNXT League een vlotte zege behaald. De Belgische kampioen versloeg aan de kust Luik met 108-62. Kangoeroes Mechelen smeerde na overtime leider Limburg United (91-99) een eerste verlies aan. Oostende had bij de rust (61-39) al zijn schaapjes op het droge. Breein Tyree en Haris Bratanovic blonken bij de kustploeg uit met achttien punten. Limburg United en Kangoeroes Mechelen hielden elkaar stevig in de tang na de reguliere speeltijd (82-82). In de overtime (9-17) trokken de Kangoeroes, die op een sterke Brian Fobbs (29 punten) konden rekenen, het laken naar zich toe. Spirou Charleroi ging tot slot in eigen huis ten onder tegen Okapi Aalst. De Ajuinen haalden het met 74-93. In de stand blijft Limburg United wel koploper met negen punten voor op Charleroi (8), Mechelen (8), Oostende (7 uit 4 wedstrijden), Bergen (7 uit 4 wedstrijden), Leuven (7) en Aalst (7). Brussels telt zes punten, net als Luik. Antwerp staat laatste met vier punten, maar heeft slechts drie wedstrijden op de teller. .