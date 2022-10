Yannick Ferrera gaat aan de slag bij Omonia Nicosia, dat Gent uit Europa League hield

Ferrera maakte 10 jaar geleden naam als assistent van Michel Preud-homme bij Gent en Al-Shabab. Als hoofdcoach was hij in eigen land actief bij Charleroi, STVV, Standard, KV Mechelen en Waasland-Beveren.



Met STVV promoveerde hij naar de Jupiler Pro League, met Standard won hij de beker in 2016.



In oktober 2019 zocht hij het buitenland op. Hij behoedde de club voor degradatie en eindigde het jaar daarop 7e. In januari 2019 kwam de club in degradatienood en werd in onderling overleg besloten om de samenwerking te stoppen.



Omonia Nicosia staat pas 7e in Cyprus, in Europa verloor het zijn 4 wedstrijden in een groep met Real Sociedad, Manchester United en Sjeriff Tiraspol.





Ferrera volgt Neil Lennon op, de Noord-Ier was pas sinds maart 2022 in Omonia, waarmee hij al meteen de beker won. De ex-coach van Celtic moest deze week ophoepelen, nadat hij thuis verloren had van promovendus Nea Salamis Famagusta.