Ultieme relatietest? Modder, zand of boomstronk, geen hindernis te veel op kampioenschap "vrouw-dragen"

Hoe de "sport" exact ontstaan is, daar bestaan uiteenlopende versies over, maar de wortels van het "vrouwen-dragen" liggen in Finland.

Volgens de ene versie ontstond het nadat een roversbende vrouwen ontvoerden uit een Fins dorp, volgens een andere versie trainden mannen met zware zakken op hun rug om sterker te worden en werden die zakken gaandeweg vervangen door hun eigen vrouw.

Zeker is dat "vrouwen-dragen" momenteel puur voor het plezier van de koppels georganiseerd wordt, maar die nemen de sport wel vaak heel ernstig.

Er zijn ook regels. Het parcours moet 253,6 meter zijn en moet twee droge obstakels en een waterobstakel bevatten. Mannen mogen alleen hun eigen vrouw of de buurvrouw dragen en elke vrouw moet minstens 49 kilogram wegen. Iedereen doet mee in dezelfde categorie. Wie het parcours het snelste aflegt, is de winnaar.

Het Amerikaanse kampioenschap werd afgelopen zaterdag georganiseerd in Newry, in de staat Maine. Het winnende koppel - Caleb and Justine Roesler - legde de 253,6 meter over boomstronken, zand en door de modderpoel af in 54,64 seconden.

Als winnaar kregen ze het gewicht van Justine in bier en een geldprijs van vijf keer haar gewicht in dollars. In de zomer van 2023 mogen ze naar Finland om hun kunnen te tonen op het WK.