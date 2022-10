Recordtransfer van Brighton moet op 24-jarige leeftijd stoppen met voetballen door hartkwaal

Mwepu werd opgenomen in een ziekenhuis in Mali en onderging nadien verdere cardiologische testen bij Brighton. Die toonden aan dat de middenvelder aan een erfelijke aandoening lijdt.

"De ziekte wordt erger met de tijd en zou ervoor zorgen dat Enock een extreem hoog risico loopt om een fatale hartstilstand te krijgen, als hij blijft voetballen", klinkt het in de communicatie van de club.



Brighton telde in de zomer van 2021 nog 23 miljoen euro neer voor Mwepu, die overkwam van RB Salzburg. De recordaankoop speelde in totaal 27 keer voor de Engelse club en scoorde daarin 3 goals.

Voorzitter Tony Bloom vertelt enorm aangeslagen te zijn. "Een veelbelovende carrière die op zo'n jonge leeftijd wordt stopgezet... We zullen Enock als club alle liefde, hulp en steun geven om volledig te herstellen. Ook in de volgende stappen in zijn leven."